Трамп встретился с ветераном Морской пехоты Терри Шарпом

28.07.2020, 3:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник поприветствовал на южной лужайке Белого дома ветерана Корпуса морской пехоты США Терри Шарпа, который прошел пешком 300 миль из Северной Каролины, чтобы привлечь внимание к проблеме самоубийств среди ветеранов.

Супруга вице-президента Майка Пенса, Карен Пенс, встретилась с Терри у памятника Вашингтону, присоединившись к нему на последнем этапе его восьмого и последнего путешествия.

Терри называет свою инициативу «300 миль ради 22»: это отсылка к тому факту, что, согласно статистическим данным, каждый день в стране кончают жизнь самоубийством в среднем 20-22 ветерана.

Как отмечается в заявлении Белого дома, президент Трамп предпринял беспрецедентные меры по борьбе с этой национальной трагедией, подписав распоряжение об учреждении целевой группы для взаимодействия с американскими ветеранами.

Трамп также добился выделения рекордного финансирования для Департамента по делам ветеранов в размере 73,1 миллиарда долларов, коренным образом реформировал систему здравоохранения для ветеранов и расширил доступ к дистанционным консультациям врачей.

В мероприятии принял участие министр по делам ветеранов Роберт Уилки.