 

Белый дом подал ходатайство в FCC относительно правил контента в соцсетях

28.07.2020, 3:06, Новости дня

В понедельник администрация Трампа обратилась к Федеральной комиссии по связи США (FCC) с просьбой уточнить правила, определенные федеральным законом, обеспечивающие защиту от решений по модерации контента в социальных сетях.

В конце мая президент США Дональд Трамп поручил агентству Министерства торговли подать петицию в течение 60 дней.

Представитель FCC Брайан Харт заявил, что комиссия «тщательно рассмотрит петицию».

Напомним, что в последние месяцы наблюдался рост напряженности между Дональдом Трампом и социальными сетями. Так, стриминговый сайт Twitch приостановил работу официального канала президента, а популярный сайт Reddit запретил группу, посвященную Трампу.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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