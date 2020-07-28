Белый дом подал ходатайство в FCC относительно правил контента в соцсетях

28.07.2020, 3:06, Новости дня

В понедельник администрация Трампа обратилась к Федеральной комиссии по связи США (FCC) с просьбой уточнить правила, определенные федеральным законом, обеспечивающие защиту от решений по модерации контента в социальных сетях.

В конце мая президент США Дональд Трамп поручил агентству Министерства торговли подать петицию в течение 60 дней.

Представитель FCC Брайан Харт заявил, что комиссия «тщательно рассмотрит петицию».

Напомним, что в последние месяцы наблюдался рост напряженности между Дональдом Трампом и социальными сетями. Так, стриминговый сайт Twitch приостановил работу официального канала президента, а популярный сайт Reddit запретил группу, посвященную Трампу.