Белый дом подал ходатайство в FCC относительно правил контента в соцсетях
28.07.2020, 3:06, Новости дня
В понедельник администрация Трампа обратилась к Федеральной комиссии по связи США (FCC) с просьбой уточнить правила, определенные федеральным законом, обеспечивающие защиту от решений по модерации контента в социальных сетях.
В конце мая президент США Дональд Трамп поручил агентству Министерства торговли подать петицию в течение 60 дней.
Представитель FCC Брайан Харт заявил, что комиссия «тщательно рассмотрит петицию».
Напомним, что в последние месяцы наблюдался рост напряженности между Дональдом Трампом и социальными сетями. Так, стриминговый сайт Twitch приостановил работу официального канала президента, а популярный сайт Reddit запретил группу, посвященную Трампу.
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Русская служба «Голоса Америки»
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