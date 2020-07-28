 

Мощные взрывы прогремели на авиабазе в Ираке с военными США

28.07.2020, 2:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
На авиабазе в Ираке, где дислоцированы как иракские, так и американские военные, произошло два мощных взрыва, сообщили силовые структуры страны. СМИ пишут о новом ракетном обстреле.

Взрывы произошли в северном предместье Тикрита в лагере ВВС Спайкер, также носящем имя Маджеда ат-Тамими, в 23.00 (время совпадает с московским). После взрывов на базе начался сильный пожар.

По предварительной информации, никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на канал «Ас-Сумария». 

«Ас-Сумария» сообщает, что произошла детонация хранившихся в ящиках и окруженных бетонными блоками боеприпасов. Причина инцидента каналом не называется. 

Sky News Arabia заявляет, что база подверглась ракетному обстрелу.

Напомним, данный инцидент стал вторым за последние несколько часов на военных объектах в Ираке. Перед этим несколько ракет упали на территории базы Таджи.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В Татарстане обвалилась часть фасада загоревшегося ТЦ «Панорама»

06.07 / “Двигалась в машине, которая не двигалась”: в Хакасии учительницу задержали пьяной за рулем

11.07 / Трамп объявил о разработке самого большого ледокола в мире

18.07 / В ISU отреагировали на смерть фигуристки Александровской в Москве

20.07 / Ученые доказали, что на поверхности Венеры существуют скрытые вулканы

06.07 / Российского супервайзера пригласили в Американскую киноакадемию

27.07 / США закрыли консульство в Чэнду по требованию Китая

23.07 / Власти Полтавы отказались выполнять требование захватчика заложника

24.07 / Российские туроператоры заявили о готовности отправлять туристов за рубеж

13.07 / В ЦБ отреагировали на идею деноминировать рубль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска