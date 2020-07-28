 

Захват заложников в Полтаве. Полиция составила психологический портрет преступника

28.07.2020, 2:05, Новости дня

Полицейские четвертые сутки ищут мужчину, который в Полтаве захватил в заложники правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Кроме того, правоохранители составили психологический портрет злоумышленника, согласно которому полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что у него проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Виталия Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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