В столкновениях с полицией в Багдаде погибли двое демонстрантов

28.07.2020, 0:53, Новости дня

В столкновениях между иракскими демонстрантами и силами безопасности в центре Багдада минувшей ночью погибли по меньшей мере двое демонстрантов, сообщили в понедельник источники в силах безопасности и медицинских учреждениях.

Это первый кровопролитный инцидент за несколько месяцев на площади Тахрир, которая стала символом антиправительственных протестов во время прошлогодних массовых выступлений.

Толпа двинулась от площади Тахрир к соседней площади Таяран, протестуя против участившихся отключений электричества в условиях сильной жары: температура поднимается выше 50 градусов Цельсия.

Как сообщают полицейские, медики и сами демонстранты, силы безопасности попытались сдержать протестующих и применили слезоточивый газ. По словам источника в силах безопасности, протестующие бросались камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Двое участников демонстрации и член полуофициальной Высшей комиссии по правам человека Ирака Али Баяти заявили, что силы безопасности применили боевые патроны для разгона толпы.

Позднее в понедельник премьер-министр Мустафа аль-Казыми выступил с телеобращением, заявив, что протесты «являются законным правом, и силам безопасности не разрешено стрелять по протестующим».

Он распорядился провести расследование и потребовал представить результаты в течение 72 часов.

Представитель вооруженных сил Ехия Расул заявил, что силам безопасности были даны строгие инструкции не применять силу против протестующих без необходимости.

Сотрудники двух багдадских больниц рассказали, что двое мужчин были ранены в голову и шею емкостями со слезоточивым газом и скончались от полученных травм. По словам полиции, ранения получили более 26 протестующих и несколько сотрудников сил безопасности.

В ходе крупнейших в истории Ирака антиправительственных протестов, которые начались в октябре прошлого года из-за отставки премьер-министра Аделя Абдула Махди, погибли около 500 человек.

В последние недели протесты возобновились. Очередным поводом стали перебои с электричеством.

В понедельник вечером в Багдаде и других городах вновь начались столкновения между силами безопасности и протестующими.