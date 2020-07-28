От Зеленского потребовали «не допустить капитуляции» в Донбассе

28.07.2020, 0:08, Новости дня



В Киеве состоялся митинг, участники которого потребовали от украинских властей «не допустить капитуляции» в Донбассе, сообщают информационные агентства.

В понедельник общественная организация «Движение сопротивления капитуляции» организовала митинг у офиса президента Украины. На акцию собрались до 500 человек, они потребовали от властей страны «не допустить капитуляции в Донбассе» и «не вступать в сговор с оккупантами».

Участники акции зажгли несколько дымовых шашек, спели гимн, передает РИА «Новости».

Как информирует «Страна.ua» в Telegram, также «участники акции пришли к дому президента, где он раньше жил».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. С 27 июля дополнительные меры вступили в силу.



