 

В Германии вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из “опасных стран”. Украина – в списке

27.07.2020, 23:50, Новости дня

Правительство Германии приняло ввести обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекцией COVID-19 всем пассажирам, которые приезжают из стран с повышенным риском инфицирования. Об этом 27 июля заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает The Local.

Министр заявил, что необходимо предупредить инфицирование от путешественников, которые возвращаются из-за границы.

По его словам, тест будет обязательным и бесплатным. Норму должны ввести со следующей недели. Тестирование будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.

В список стран с повышенным риском заражения, заключенным Институтом Роберта Коха, вошли 130 стран. В частности – Украина, Азербайджан, Армения, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, Египет, Россия, Сербия, Турция, США и другие.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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