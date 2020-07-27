Эрдоган и Путин призвали к армяно-азербайджанским мирным переговорам

27.07.2020, 23:42, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка призвали к мирным переговорам, цель которых положить конец столкновениям между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщило информационное агентство AFP с ссылкой на заявление Кремля.

Телефонный звонок состоялся по инициативе Турции после того, как военные Армении заявили, что один из ее солдат был убит азербайджанским снайпером.

В середине июля на границе вспыхнули столкновения, в результате которых с обеих сторон погибли девятнадцать военнослужащих.

Эрдоган и Путин обсудили конфликт, в ходе которого российский лидер «подчеркнул важность недопущения каких-либо действий, способствующих эскалации напряженности», говорится в заявлении Кремля.

Москва, а также западные державы призвали к немедленной деэскалации ситуации на фоне опасений, что Россия и Турция, которые поддерживают Азербайджан, могут быть втянуты в конфронтацию.

Лидеры Турции и России заявили, что поддерживают «разрешение конфликтной ситуации исключительно мирным путем». Москва предложила выступить посредником в мирных переговорах.

Эрдоган и Путин заявили, что спор должен быть урегулирован «на основе международного права в интересах народов Армении и Азербайджана», заявили в Кремле.

Министерство обороны Армении заявило, что ночью один из ее военнослужащих был «убит снайперским огнем с направления противника».

Азербайджан, со своей стороны, обвинил Армению в использовании «крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок» и многократном нарушении режима прекращения огня вдоль границы в течение последних 24 часов.

Недавняя вспышка насилия включала артиллерийский обстрел и минометный огонь: обе стороны обвиняют друг друга, а Азербайджан угрожает нанести удар по атомной электростанции Армении в случае нападения на свои стратегические объекты.