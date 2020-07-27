 

При вызове из-за семейного дебоша полицейский пострадал от взрыва в Самаре

27.07.2020, 21:48, Новости дня

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В Самаре при задержании подозреваемого сотрудник полиции получил легкие травмы в результате взрыва, сообщили в главке МВД по региону.

Как пояснили в управлении, «был вызов на семейный дебош». Сообщается, что «при задержании житель бросил предмет, который взорвался».

«Полицейский пострадал незначительно», – приводит ТАСС текст сообщения главка.

Мужчина задержан. 

В пресс-службе СУСК по региону сообщили, что «возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», передает РИА «Новости».





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