При вызове из-за семейного дебоша полицейский пострадал от взрыва в Самаре

27.07.2020, 21:48, Новости дня



В Самаре при задержании подозреваемого сотрудник полиции получил легкие травмы в результате взрыва, сообщили в главке МВД по региону.

Как пояснили в управлении, «был вызов на семейный дебош». Сообщается, что «при задержании житель бросил предмет, который взорвался».

«Полицейский пострадал незначительно», – приводит ТАСС текст сообщения главка.

Мужчина задержан.

В пресс-службе СУСК по региону сообщили, что «возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», передает РИА «Новости».