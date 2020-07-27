Украина заявила РФ протест из-за парада в Севастополе

27.07.2020, 21:48, Новости дня



Министерство иностранных дел Украины считает, что РФ нарушила нормы международного права, проведя 26 июля в Черном море военно-морской парад.

«Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота РФ по случаю Дня Военно-морского флота в РФ во временно оккупированном в РФ Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины», – передает РИА «Новости» заявление министерства Украины.

Напомним, главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Всего в военно-морских парадах 26 июля приняли участие 15 тыс. человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.

На параде кораблей в Севастополе, где расположена главная база Черноморского флота (ЧФ), была продемонстрирована новейшая техника и старейшее действующее судно ВМФ России. Жителям и гостям города показали первый в РФ боевой катер с женским экипажем, а также старейшее судно флота «Коммуна».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.