В начале учебного года в российские школы направят медработников

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27.07.2020, 21:30, Новости дня

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Медицинский работник будет присутствовать в каждой школе РФ с 1 по 14 сентября в связи с распространением коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы договорились с министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», – передает ТАСС его слова.

Кравцов также отметил, что формат начала учебного года зависит от ситуации в конкретном муниципалитете. По его мнению, пока что серьезных опасений нет.

«Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы. Но, понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений у нас нет», – добавил он.

Кравцов также уточнил, что пока в планах провести линейки 1 сентября в традиционном формате.

«Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших школ информационными технологиями. Ни в коем случае мы не перейдем на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению», – добавил министр просвещения.

Кроме того, он сообщил, что в детских лагерях не было вспышек коронавируса, поэтому на данный момент «серьезных опасений нет».

Ранее министр сообщил, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.

Он также заявил, что классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.





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