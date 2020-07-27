Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу

27.07.2020, 21:20, Новости дня

КИЕВ – В Украине отмечают два факта нарушения режима прекращения огня, наступившего на Донбассе с 27 июля. Об этом говорится в вечерней сводке в 17:00 по местному времени на странице в Фейсбуке операции Объединенных сил (ООС).

«Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. В течение текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением двух фактов нарушения режима прекращения огня», – отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что в двух случаях противник совершал обстрел из стрелкового оружия, обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В воинских частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера», – говорится в сообщении ООС.

По итогам 26 июля было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня.

Режим прекращения огня – новый этап

По результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

«В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях», – отмечается в сообщении на сайте президента Украины.

Соглашение о прекращении огня, достигнутое на переговорах в Минске, должно быть подписано представителями «Нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшие в Минске переговоры в формате ТКГ.

Украинский вопрос и членство России в Большой семерке

Германия выступает против возвращения России в G7, так как проблемы, из-за которых государство исключили из группы, до сих пор не решены, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает 27 июля newsru.com.

Хайко Маас пояснил, что Берлин не будет рассматривать восстановление формата G8, пока не будет разрешен конфликт в Донбассе, а также вопрос с принадлежностью Крыма.

«Причиной исключения России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет решения этих вопросов, я не вижу и шансов на восстановление», – заявил Маас в интервью Rheinische Post.

Перемирие и рычаги давления на Украину

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, военное давление остается одним из главных рычагов влияния Кремля на Украину.

«Всеобъемлющий режим прекращения огня несет риски консервации ситуации. В Москве понимают, что Украина может не пойти на следующие политические уступки. А Россия вместо политического контроля над Украиной может получить еще одно Приднестровье или Южную Осетию, которую надо будет кормить, с учетом того, что расходы на Донбасс будут в десятки раз больше, чем, например, на Абхазию. Поэтому стратегически – России не выгодно тотальное перемирие», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что можно ожидать тактического снижение количества обстрелов.

«Ко дню местных выборов. В Кремле понимают, что активизация боевых действий на востоке Украины – это минус пророссийским партиям в стране. В то же время россияне всегда будут пытаться «продать» то, что им выгодно. Как, например, это было во время обмена украинских моряков прошлого года. А сейчас, когда под ковром «режима тишины» они проталкивают частичную субъективизацию "республик"», – подчеркивает Богдан Петренко.

Богдан Петренко называет «стремлением» желание украинской стороны, в частности, президента Украины подписать новое перемирие на уровне «Нормандской четверки» и провести прямые переговоры с лидером России.

Он отмечает, что, объявляя перемирие, Украина договаривается с Россией на условиях Кремля.

«Модель реализации подкачала с точки зрения еще одной стратегии Зеленского – нежелания прямо называть Россию агрессором. Поэтому, даже в украинском официальной версии переговоров по телефону двух президентов, акцент смещается на то, что Россия – это как бы не враг, а друг из посредников», – считает Богдан Петренко.

Перемирие – элемент войны

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС!», политолог Дмитрий Воронков считает, что режим перемирия на Донбассе можно рассматривать, как инструмент шантажа со стороны России.

«Россия в любой момент может срежиссировать нарушение перемирия со стороны ВСУ и «подмочить» рейтинг политической силы президента. Никаких «прорывов» в объявлении этого перемирия я не вижу, кроме желания Кремля усилить давление на Украину. Сам по себе процесс перемирия – это инструмент политический, а во вторую очередь – это элемент войны», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Нарушения режима прекращения огня, по его словам, могут происходить «стихийно», «ситуативно», а также по приказу Кремля.

«Кремль по старой традиции может дать указание сепаратистам. Сегодня уже есть ряд заявлений о том, что режим тишины нарушен и в самом перемирии нет прогресса или оснований считать это перемирие отличающимся от предыдущего», – утверждает Дмитрий Воронков.

Стойкое перемирие на Донбассе, по его словам, возможно в случае консолидированного – политического и экономического влияния Запада на Россию.

«В нынешних реалиях позиция одной Германии ничего не даст – на Западе нет единства по этому вопросу. Например, Италия неоднократно заявляла о том, что пришло время отменить санкции против России говорила, что нужно отменять санкции», – отмечает Дмитрий Воронков.

Последовательной в вопросе санкций он называет политику Соединенных Штатов, при этом говорит, что от нежелания Германии возвращать Россию в «Большую семерку» Кремль не пострадает.

Россия: гарантий нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал существенным положительным шагом бессрочность приказа о прекращении огня со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР), сообщает «Коммерсант» 27 июля.

«Сам режим прекращения огня и тот факт, что руководство самопровозглашенных республик в своем указе написало о бессрочном прекращении огня, это решение, которое заслуживает очень высокой оценки и вызывает удовлетворение. В данном случае будет важно, чтобы обе стороны полностью придерживались взятых на себя обязательств и договоренностей», – сказал Дмитрий Песков журналистам.

Кремль считает, что Москва не может быть гарантом перемирия на Украине. «На уровне нормандского формата фиксация [договоренностей. – “Ъ”] – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины», – ответил Дмитрий Песков на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения договоренностей со стороны ДНР и ЛНР.