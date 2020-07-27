 

Нетаньяху заявил о попытке движения «Хезболла» нарушить границы с Израилем

27.07.2020, 21:16, Новости дня

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил шиитское движение «Хезболла» в нарушении границы еврейского государства, предпринятой с территории Ливана, и призвал его «не повторять эту ошибку».

«Любая атака против нас будет встречена силой. «Хезболла» и Ливан несут полную ответственность за любую атаку с ливанской территории на Израиль. Движение «Хезболла» должно знать, что оно играет с огнем. Я предлагаю им не повторять эту ошибку», – передает ТАСС его слова.

Однако, по данным Reuters, «Хезболлах» заявила, что «не участвовала в столкновениях и открытых боях в инциденте в районе Шебаа».

Ранее официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус сообщил, что армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на израильскую территорию группы вооруженных террористов в районе границы с Ливаном.





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