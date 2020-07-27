 

В Москве за пару часов выпала половина месячной нормы осадков

27.07.2020, 21:16, Новости дня

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Из-за ливня с грозой, прошедшего в Москве днем в понедельник, выпало 48 мм осадков, что составляет чуть более половины нормы за июль.

«На метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 48 мм дождей, что составляет 51% от месячной нормы в июле», – передает «Интерфакс» сообщение столичного метеобюро.

Так, в группе «ВКонтакте» телеканала НТВ имеются видеозаписи последствий грозы и массивного дождя.

 

Кроме того, кадры затопленной станции метро показаны на телеканале «Россия 24».

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сильным ветром были повалены пять деревьев, повреждены пять автомобилей, на данный момент городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве.

«Сильным ветром были повалены пять деревьев, пострадавших в результате этих происшествий нет, повреждены пять автомобилей. Все деревья уже распилены и вывезены», – передает РИА «Новости» его слова.

Заммэра добавил, что по данным синоптиков, в отдельных районах столицы выпало до 75 мм осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 мм – почти 80% месячной нормы.

По его словам, в результате ливня возникли отдельные скопления воды, большая часть из которых уже устранена бригадами «Мосводостока».

Бирюков подчеркнул, что все городские коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

Ранее урбанист, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов сообщил, что власти Москвы не успевают за изменением климата, поэтому столицу время от времени затапливают дожди, к тому же сейчас стоят другие приоритеты, нежели усовершенствование ливневой канализации. 





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