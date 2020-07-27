 

Бутина впервые оказалась в российском женском СИЗО

27.07.2020, 20:30, Новости дня

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Эксперт рабочей группы по защите прав соотечественников, член Общественной палаты РФ Мария Бутина опубликовала видео своего первого посещения российского женского СИЗО.

«Я посетила первое в своей жизни российское женское СИЗО (№5, «Арсеналка» в Петербурге), вернее, его часть – дом малютки, где содержатся женщины с грудничками. С ребенком, по закону, мама может остаться до трех лет, далее опеку оформят родственники, или ребенок отправится в детский дом», – написала она в своем Telegram-канале.

«Доставайте тухлые помидоры, но правда есть правда, даже если она рушит наши стереотипы и вызывает болезненный скрежет в мозгах. А лучше смотрите видео. По виду камеры напоминают комнаты в студобщаге. Заключенные выглядят здоровыми, дети улыбаются, не плачут, охранников матери не боятся (я бы заметила, даже если бы они ничего не сказали, «глаз наметан», увы). Тюрьма – не рай, но человеческое отношение должно быть, остальное – чрезмерная жестокость», – подчеркнула Бутина.

«Работу продолжу, хоть психологически это непросто. «На карандаш»: в списке стандартных гигиенических наборов, которые выдают женщинам, нужны средства индивидуальной женской гигиены; в список профессий, которые можно получить в заключении, надо добавить парикмахеров, пекарей и садовников», – добавила член Общественной палаты.

Россиянка Мария Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным. 26 октября 2019 года девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР и пояснила, почему частично признала вину. 

После возвращения Бутина заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре она согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.





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