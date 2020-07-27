 

На шахте “Новодружеская” в Луганской области погиб горняк – Волынец

27.07.2020, 20:18, Новости дня

На шахте “Новодружеская” в Луганской области погиб горняк Константин Прохорцев. Об этом 27 июля в Faceboook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции “Батьківщина” Михаил Волынец.

По данным депутата, предварительная причина инцидента – обвал породы в шахте. Он также отметил, что у погибшего осталось двое детей 16 и 11 лет.

З Луганської області повідомляють, що годину тому на Шахті «Новодружеська» (ДХК «Лисичанськвугілля») загинув гірник –…

Posted by Михайло Волинець on Esmaspäev, 27. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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