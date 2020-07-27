Маску решил не надевать — советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус

27.07.2020, 19:06, Новости дня

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заболел коронавирусом, пишет CNN со ссылкой на собственные источники. Как отмечает канал, хотя на данный момент не ясно, когда он подхватил эту болезнь, на кадрах двухнедельной давности видно, что он не носит маску и не соблюдает правила соцдистанцирования.



Reuters

У советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена подтвердился коронавирус, пишет CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

В том случае, если это действительно так, то О’Брайен стал самым высокопоставленным членом администрации Трампа, который подхватил эту болезнь. Вместе с тем, на данный момент неясно, когда именно советник по нацбезопасности встречался с американским лидером в последний раз. На публике в последний раз их видели 10 июля в Майами в ходе посещения Южного командования США.

О’Брайен не так давно вернулся из Европы, где он и его заместитель провели переговоры с британскими, французскими, немецкими и итальянскими чиновниками. По словам источника CNN в администрации, советник работает в удалённом режиме ещё с прошлой недели. Кроме того, согласно некоторым данным, О’Брайен в последний раз был в своём офисе в четверг, однако после этого внезапно покинул Белый дом.

В ходе визита в Европу советника по нацбезопасности сопровождали агенты Секретной службы, сотрудники его аппарата, а также журналисты. На кадрах, снятых в то время, видно, что О’Брайен не придерживался правил соцдистанцирования и не носил маску.

В условиях пандемии Трамп оправдывал свой отказ от ношения маски и соблюдения социальной дистанции тем, что в этом нет необходимости, так как он и его аппарат проходят тесты на вирус каждый день. При этом многие чиновники следовали его примеру. Однако данный инцидент говорит о том, что задача по защите от вируса Западного крыла и ближайшего окружения президента в реальности весьма непроста.

Что же касается О’Брайена, то во время пандемии он в основном оставался вне поля зрения прессы. Более того, вместо того чтобы принимать участие в борьбе администрации с COVID-19, он делегировал эту обязанность своим помощникам и даже пропускал заседания, посвящённые пандемии, подытоживает CNN.