 

ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за роста случаев COVID-19

27.07.2020, 17:59, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения созывает на этой неделе чрезвычайный комитет из-за усиления пандемии COVID-19. Об этом глава организации Тедрос Гебрейесус объявил во время брифинга 27 июля, запись опубликована в Twitter ВОЗ.

“Было зарегистрировано 16 млн случаев заболевания и более 640 тыс. смертей, и пандемия продолжает усиливаться. За последние шесть недель общее число случаев заболевания примерно удвоилось”, – отметил он.

Глава ВОЗ напомнил, что 30 января, когда он объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, было менее 100 случаев COVID-19 за пределами Китая, и ни одной смерти.

“В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил я собираюсь вновь созвать чрезвычайный комитет позднее на этой неделе, чтобы пересмотреть пандемию COVID-19 и дать соответствующие рекомендации”, – объявил он.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/OaJ1WE7Poi

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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