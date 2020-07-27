 

В США началась финальная фаза испытаний потенциальной вакцины от коронавируса

27.07.2020, 17:59, Новости дня

Американская биотехнологическая компания Moderna 27 июля приступила к финальной, третьей, фазе испытаний потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Associated Press.

Ожидается, что в исследованиях примут участие около 30 тыс. добровольцев. Их должны разбить на группы: часть получит настоящий препарат, контрольная группа – плацебо. После двух инъекций все участники вернутся к повседневным делам и будут оставаться под наблюдением ученых.

Первую группы испытуемых вакцинировали в Саванне (штат Джорджия).

Как отмечает “Голос Америки”, это первые испытания, которые проводятся в рамках правительственной программы “Операция Сверхсветовая скорость”, нацеленной на ускорение разработки, производства и дистрибуции лекарств и вакцин от COVID-19.

В рамках этой программы Moderna получила от правительства Соединенных Штатов около  около миллиарда долларов и выбрало разработанную компанией вакцину для проведения масштабных испытаний на людях.

В середине июля компания сообщила об успешном завершении второй фазы клинических исследований. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

“Вакцина mRNA-1273 вызвала иммунные ответы у всех участников. Кроме того, не было выявлено никаких проблем, ограничивающих испытания”, – говорилось в аннотации к исследованию, опубликованному в журнале The New England Journal of Medicine. В то же время у половины участников вакцина вызывала побочные эффекты в легкой или умеренной степени, такие как слабость, озноб, головная боль и боль в месте инъекции.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана до конца 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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