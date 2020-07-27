Академик РАН дал прогноз распространения COVID-19 из-за ажиотажа на курортах

27.07.2020, 17:30, Новости дня



Либо все эти туристические поездки за границу и на отечественные курорты никак существенно не отразятся на распространении вируса и все будет хорошо, либо обстановка будет довольно тревожной, сообщил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

Российские власти сообщили, что с 1 августа возобновляется международное авиасообщение с рядом стран: россияне уже массово бронируют туры в Турцию. Тем временем отечественные курорты не теряют свою актуальность: жители Сочи возмущаются массовому наплыву туристов, а черноморские пляжи переполнены соотечественниками.

«Сложно сказать, усугубится ли ситуация с коронавирусной инфекцией из-за такого скопления туристов на российских курортах, да и в связи со спросом на Турцию. Дело в том, что, с одной стороны, объявлено, что пандемия коронавируса чуть ли не побеждена, а с другой, в мире ежедневно регистрируется огромное количество случаев заболевания. У нас по регионам заболеваемость покатилась. Так что, однозначно, еще ничего не закончилось», – говорит Ершов.

Вирусолог объясняет, что и возобновление авиасообщения никак не остановить, и на отечественные курорты массово запретить ездить россиянам не могут, потому что этого хотят люди, да и бизнес не может вечно стоять на месте.

«Но мы все-таки можем внушить людям, что нужно быть аккуратными в поездках, не забывать о средствах защиты. Я видел исследование, где сообщалось, что почти половина наших граждан не верят, что это все серьезно. Поэтому результат покажет только время», – полагает Ершов.

По его мнению, есть два варианта развития событий: либо все эти туристические поездки никак существенно не отразятся на распространении вируса и все будет хорошо, либо обстановка будет довольно тревожной.

«Единственное, что точно можно сказать, что осенью, когда придет грипп, второй волны коронавируса, такой же страшной, как первая, не будет. То есть заболеваемость будет не такого большого масштаба, не такая серьезная», – уверен Ершов.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сказал, что россияне могут спокойно лететь за границу, поскольку это никак не отразится на ситуации с коронавирусной инфекцией либо несущественно повлияет на нее. При этом туристам следует соблюдать прежние меры предосторожности и перед поездкой сдать тест на COVID-19.