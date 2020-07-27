Немногочисленный протестный митинг в Хабаровске прошел с участием Шнурова

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27.07.2020, 17:08, Новости дня

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Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске.

Люди в понедельник, как и ранее, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края, затем проследовали по центральным улицам города. Некоторое время участников акции сопровождал музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров, который прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих в городе событиях, передает ТАСС.

В администрации Хабаровска сообщили, что на площади собралось около 700 человек.

В свою очередь источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что в акции в понедельник принимали участие около 1 тыс. человек.

Около 22.00 по местному времени (15.00 мск) митингующие разошлись.

Ранее в Кремле сообщили, что ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева «скорее успокаивается», но оценивать работу нового главы региона пока преждевременно.

В начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.





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