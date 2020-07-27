 

Кандидат в президенты Беларуси Тихановская отказалась высказаться об оккупации Крыма

27.07.2020, 16:54, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью российскому изданию “Медуза” отказалась высказать отношение к оккупации Крыма Россией.

Так, отвечая на вопрос журналистки: “Как вы для себя решили вопрос Крыма и Донбасса?” – Тихановская заявила, что “вопрос про Крым раскалывает общество”.

“Мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи – смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы”, – сказала она.

Комментируя вооруженный конфликт на Донбассе, Тихановская отметила, что “там идет война, и это ужасно”.

“Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны”, – заявила кандидат в президенты Беларуси.

“Медуза” отмечает, что Тихановская согласилась ответить только на некоторые вопросы издания и только в письменной форме.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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