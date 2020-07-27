Затонувший танкер Delfi в Одесской области могут разрезать на две части. Стоимость работ оценили в $1 млн

27.07.2020, 16:54, Новости дня

После неудачных попыток убрать танкер Delfi с пляжа в Одессе, его могут разрезать на две части. Об этом 27 июля сообщил глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Александр Голодницкий на брифинге, который транслировали на странице главы облгосадминистрации Одесской области (ОГА) Максима Куцего.

Голодницкий заявил, что есть план, согласно которому танкер Delfi могут разрезать на две части. Соответствующее предложение поступило от турецкой компании.

Согласно плану, после того, как судно разрежут сперва уберут носовую, а затем кормовую часть судна. Стоимость работ оценивается в $1 млн, без учета дополнительных затрат.

Глава АМПУ отметил, что подъем танкера состоится не раньше сентября.

“Раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится приблизительно 23 – 24 августа. Подписание контрактов – в конце августа. Соответственно начало работ можно ожидать не ранее сентября”, – добавил он.

❗️Брифінг щодо ліквідації затонулого Делфі з міського пляжу Одеси. Також про ситуацію доповідає в.о. директора ДП «Адміністрація морських портів України» Олександр Голодницький. Наразі в АМПУ триває нарада за участі представників конструкторських бюро та науково-дослідницьких інститутів. Зараз експерти працюють над створенням детального технічного плану, який буде реалізовуватися під контролем АМПУ. Posted by Максим Куций on Esmaspäev, 27. juuli 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в АМПУ заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и порвались.

22 июля Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

25 июля судно снова не смогли снять с мели.