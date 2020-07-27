Луческу ушел из “Динамо” – СМИ

27.07.2020, 16:54, Новости дня

Мирча Луческу отказался от работы в киевском “Динамо”. Заявление румынского тренера опубликовало издание Gazeta Sporturilor.

“К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с “Динамо” (Киев). Я благодарю [президента “Динамо” Игоря] Суркиса за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде”, – сказано в опубликованном заявлении.

Луческу подчеркнул, что “никогда не был трусом”, о чем свидетельствуют его переходы из турецкого “Галатасарая” в “Бешиктах”, а также из бухарестского “Динамо” в “Рапид” (как и “Шахтер” с “Динамо”, эти клубы – непримиримые соперники).

“Я не могу понять фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые бы вернули команду на уровень, положенный ее традициями и историей. Мой приезд в “Динамо” не имеет никакого отношения к стоимости контракта – деньги были моей последней мотивацией. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовольствие, хотел снова окунуться в волнующую и полную непредсказуемого футбола атмосферу”, – добавил Луческу.

Он также заявил, что Украина заслуживает возрождения футбола.

На сайте киевского “Динамо” о прекращении сотрудничества с Луческу на момент выхода новости не сообщалось.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба “Динамо” 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

С 2004-го по 2016 год Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий “Шахтер”. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры “Динамо”, а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.