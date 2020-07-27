В память о погибших в ВОВ высадили более 27 млн деревьев

27.07.2020, 16:48, Новости дня



Участники акции «Сад памяти» высадили 27 млн 257 деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы достигли нашей цели – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой отечественной войны. И последняя цифра – 27 млн 257 деревьев», – передает РИА «Новости» ее слова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Она уточнила, что акция началась в марте на юге России, а закончилась в июле на Камчатке. В акции приняли участие более 300 тыс. человек, в том числе 20 тыс. волонтеров.

Как сказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, Рослесхоз обеспечивал подбор лесных участков для посадки, посадочным материалом, а также помогал доставить волонтеров к местам посадки.

«С учетом лесоводственных условий, которые сопровождали эту акцию, мы считаем, что акция будет продолжена осенью. Ряд субъектов перенесли акцию на осень», – сказал Клинов.

Отмечается, что международная акция прошла в 50 странах мира.

В первую очередь акцию поддержали бывшие республики СССР, но откликнулось и дальнее зарубежье.

«Не могу не привести пример США, 8 мая в Вашингтоне дипломаты высадили «победную» сирень. Торжественная высадка деревьев состоялась и на территории посольства РФ в Гаване. В Непал специально для акции «Сад памяти» доставили русские березы», – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков.

Он отметил, что акция имеет особое значение для наших соотечественников за рубежом для сохранения культуры и семейных ценностей.

Специально для зарубежных участников официальный сайт акции садпамяти2020.рф перевели на 15 языков. На официальном сайте можно найти и фотографии посаженных на частных территориях деревьев в Перу, Марокко, США и других странах.

Как сообщалось ранее, с инициативой создать живой памятник каждому из погибших в год 75-летия Победы выступили общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Президент РФ Владимир Путин, который объявил 2020 год Годом памяти и славы, поручил Минприроды РФ проводить международную акцию каждый год.