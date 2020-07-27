У советника Трампа по нацбезопасности обнаружили коронавирус

27.07.2020, 16:48, Новости дня



Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен сдал тест на коронавирус нового типа, который показал положительный результат, сообщили источники Bloomberg. Белый дом информацию подтвердил.

По данным Bloomberg, О’Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности, передает ТАСС.

Bloomberg указывает также, что помощник по нацбезопасности является наиболее приближенным к Трампу чиновником в американской администрации, у которого обнаружили коронавирус.

Трамп назначил О’Брайена своим помощником по нацбезопасности в сентябре 2019 года после того, как отправил в отставку его предшественника на этой должности Джона Болтона.

В Белом доме подтвердили, что у О’Брайена выявлен коронавирус. «У него мягкие симптомы. Он находится на изоляции и работает из безопасного места вне основного места работы. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», – передает РИА «Новости» сообщение американской администрации.

Белый дом заверил также, что Совет национальной безопасности при Белом доме, работой которого руководит О’Брайен, функционирует без каких-либо проблем.

Ранее у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса – Кэти Миллер, супруги советника президента Соединенных Штатов Стивена Миллера, – обнаружили коронавирус. Пенс, однако, не стал соблюдать самоизоляцию и продолжил контактировать с Трампом.