 

У Роберта О’Брайена обнаружен коронавирус

27.07.2020, 16:47, Новости дня

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен был протестирован на новый коронавирус, и тест дал положительный результат.

Как сообщил Белый дом, симптомы заболевания у О’Брайена носят мягкий характер, и советник президента по национальной безопасности продолжает работу, находясь в режиме самоизоляции.

В сообщении отмечается, что риск для президента и вице-президента полностью исключен.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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