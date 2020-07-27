У Роберта О’Брайена обнаружен коронавирус

27.07.2020, 16:47, Новости дня

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен был протестирован на новый коронавирус, и тест дал положительный результат.

Как сообщил Белый дом, симптомы заболевания у О’Брайена носят мягкий характер, и советник президента по национальной безопасности продолжает работу, находясь в режиме самоизоляции.

В сообщении отмечается, что риск для президента и вице-президента полностью исключен.