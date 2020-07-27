Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса

27.07.2020, 16:47, Новости дня

Компания Moderna сообщила в понедельник, что приступила к поздней стадии испытания вакцины от коронавируса с участием около 30 000 взрослых, не болевших COVID-19.

В преддверии открытия торгов акции базирующейся в Массачусетсе компании выросли на 11 процентов до 81,31 доллара.

Это первые испытания, которые проводятся в рамках правительственной программы «Операция сверхсветовая скорость», нацеленной на ускорение разработки, производства и дистрибуции лекарств и вакцин от COVID-19.

Правительство США выделило на проект Moderna около миллиарда долларов и выбрало разработанную компанией вакцину для проведения масштабных испытаний на людях.

По словам компании, главная цель исследования – предотвращение симптоматического проявления заболевания.