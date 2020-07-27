 

Классным руководителям назначили дополнительные выплаты

27.07.2020, 15:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
В соответствии с поручением президента Владимира Путина классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям – по 5 тыс. рублей», – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что региональные и муниципальные выплаты при этом не будут отменены.

Напомним, в январе президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Путин указал, что «ближе всего к ученикам – их классные руководители». Он подчеркнул, что такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она требует особой подготовки наставников и их особой поддержки.

В понедельник Кравцов также сообщил, что новый учебный год планируется начать в традиционном формате, а дистанционный формат обучения будет использован как дополнительный.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 20%

04.07 / В Закарпатской области ужесточили карантин

27.07 / “Ювентус” стал чемпионом Италии по футболу

27.06 / Daily Mail – бывший босс «Формулы-1» заявил, что темнокожие более склонны к расизму, чем белые

15.07 / В США отказались от плана выдворять студентов онлайн-формы обучения после жесткой критики крупнейших вузов и IT-компаний

09.07 / Шеф Пентагона не получал донесений разведки о якобы «плате» боевикам от России

27.06 / В США зарегистрирован новый рекорд по выявленным за сутки случаям COVID-19

29.06 / Россиян из запаса призовут в 2020 году на военные сборы

11.07 / В Николаеве госпитализировали активиста с огнестрельным ранением в голову

02.07 / Для воронежских сирот купят квартиры за 91 миллион рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска