 

Классным руководителям назначили дополнительные выплаты

27.07.2020, 15:53, Новости дня

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В соответствии с поручением президента Владимира Путина классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям – по 5 тыс. рублей», – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что региональные и муниципальные выплаты при этом не будут отменены.

Напомним, в январе президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Путин указал, что «ближе всего к ученикам – их классные руководители». Он подчеркнул, что такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она требует особой подготовки наставников и их особой поддержки.

В понедельник Кравцов также сообщил, что новый учебный год планируется начать в традиционном формате, а дистанционный формат обучения будет использован как дополнительный.





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