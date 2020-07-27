 

Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом

27.07.2020, 15:42, Новости дня

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №3860, после принятия которого народными депутатами граждане Украины смогут получить вместе с паспортом официальный электронный адрес.

Об этом 27 июля проинформировало Министерство цифровой трансформации Украины.

“Граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами… Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что официальный электронный адрес будет введен для юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других… “однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию”.

“Почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре. Компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически получат официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес”, – объяснили в Минцифры.

Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства, Гражданского кодекса Украины) для обеспечения использования официальной электронной почты” получен Верховной Радой 16 июля и по состоянию на 27 июля находится на стадии “предоставлено для ознакомления”. Инициаторы законопроекта – 18 нардепов от “Слуги народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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