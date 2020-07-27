Путин обсудил с главой ОСК причины критики со стороны заказчиков

27.07.2020, 14:48, Новости дня



Президент Владимир Путин спросил у главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова о причинах критики судостроителей со стороны заказчиков.

Президент в понедельник встретился с руководителем ОСК; в ходе беседы он спросил в том числе, за что заказчики критикуют компанию.

«С заказчиками, Владимир Владимирович, как всегда: если делаем серийную продукцию, никто нас не критикует», – ответил Рахманов.

«Да ладно?» – удивился Путин, передает РИА «Новости».

«Если серийную делаем. А когда делаем продукцию разовую, так называемую ОКРовскую (опытно-конструкторскую), то, конечно, у нас сроки и у нас цена. Это наш бич, но здесь, понимаете, в чем дело: мы зачастую начинаем строить корабль, не зная его цену», – отметил глава ОСК.

Он упомянул несколько таких ключевых «болевых точек» в работе корпорации.

«Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом, соответственно, в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения, которые в конечном итоге приводят…», – продолжил Рахманов.

«То есть вы сейчас все переваливаете на заказчика?», – поинтересовался Путин.

Глава ОСК в ответ возразил: «Нет, Владимир Владимирович, ни в коей мере». «В этом смысле у нас наш любимый заказчик, министерство обороны, для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен», – добавил он.

Рахманов также озвучил предложение, которое бы помогло исправить ситуацию.

«Если бы у нас появился орган, скорее всего, министерство промышленности и торговли, которое бы имело нормативное право утверждать ценообразование при строительстве головных заказов, это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает», – подчеркнул глава ОСК.

Также Путин поручил Объединенной судостроительной компании централизованно заниматься увеличением уровня локализации производства.

В воскресенье президент Владимир Путин перед открытием главного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил, что в состав ВМФ РФ в 2020 году будут приняты 40 кораблей.