 

«Устрашающая угроза Западу» — в день ВМФ РФ «поиграла военными мускулами»

27.07.2020, 14:31, Новости дня

Масштабный парад по случаю Дня Военно-Морского Флота России, в котором поучаствовали 200 кораблей и 40 тыс. моряков, «вызвал к жизни страх третьей мировой», пишет The Daily Express. Как отмечается в материале издания, Москва продолжает свою амбициозную программу оснащения флота новыми судами — а тем временем, её отношения с западными странами всё больше обостряются.


Reuters

«Страх по поводу возможной третьей мировой войны был вновь вызван к жизни»: РФ в ходе ежегодных торжеств по случаю Дня ВМФ организовала в Санкт-Петербурге «огромный парад с участием 200 боевых кораблей» и более 40 тыс. военнослужащих, пишет британский таблоид The Daily Express.

Как отмечается в материале издания, президент страны Владимир Путин заявил, что парад должен продемонстрировать растущую мощь российского флота. Российский лидер также пообещал, что военно-морские силы в этом году получат 40 новых кораблей, которые будут оснащены гиперзвуковым оружием.

По данным DE, Кремль в связи с растущей напряжённостью в отношениях с Западом сделал одной из приоритетных задач модернизацию вооружённых сил. В частности, Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу перед смотром кораблей, участвующих в параде, заявил, что Москва будет продолжать свою амбициозную программу по строительству новых боевых кораблей, подчеркнув, что стране нужен мощный флот для поддержания стратегического баланса и глобальной стабильности, пишет издание.

Ранее на прошлой неделе неподалёку от британских берегов появилась российская подводная лодка, что обострило и без того непростые отношения между Лондоном и Москвой, напоминает автор статьи. Согласно сообщениям британской прессы, российская субмарина шла из Средиземного моря, сопровождая морской буксир «Сергей Балк». Российские корабли обнаружил находившийся неподалёку французский лёгкий фрегат, который предупредил о них британские ВМС, после чего для сопровождения россиян при переходе через Ла-Манш были срочно направлены патрульные суда, пишет DE.

Инцидент с российскими кораблями произошёл на следующий день после публикации доклада комитета британского парламента по разведке и безопасности о вмешательстве РФ во внутреннюю политику Соединённого Королевства, подчёркивает обозреватель газеты. Авторы доклада пришли к выводу о том, что Москва не оказала влияния на британский референдум о брексите, однако раскритиковали правительство страны за то, что оно не смогло увидеть исходящую от РФ «угрозу». 

А за несколько дней до публикации документа некая «российская группа» атаковала британские базы данных с целью похитить важную информацию о разработках вакцины против коронавируса, пишет DE. «Считается, что эти кибератаки — элемент кампании шпионов господина Путина, направленной на то, чтобы разработку вакцины первой завершила Россия», — отмечает журналист издания.





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