В Новой Москве мужчина расстрелял из окна работавшего строителя

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27.07.2020, 14:16, Новости дня

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Полиция задержала 36-летнего мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», информирует пресс-служба ГУМВД по Москве.

Ранее в полицию обратился 24-летний молодой человек, рассказавший, что при выполнении строительных работ в поселении Десеновское неизвестный несколько раз выстрелил в него из окна второго этажа таунхауса, расположенного напротив.

«Неизвестный житель начал угрожать ему физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет», – передает РИА «Новости» сообщение главка. Строителя с ранением в спину доставили в больницу.

Полиция задержала подозреваемого, 36-летнего жителя столицы. При досмотре у него нашли пневматический пистолет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «хулиганство», – отмечается в сообщении. Стрелявший оставлен под подпиской о невыезде.





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