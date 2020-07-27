Богословская рассказала о последствиях исключения ВФЛА из World Athletics

27.07.2020, 14:08, Новости дня



Вероятное исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не убьет легкую атлетику в России, но может спровоцировать топовых спортсменов сменить спортивное гражданство, сообщила газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что у ВФЛА и World Athletics сейчас очень сложный период в отношениях. В связи с этим «существует вероятность», что по итогом совета World Athletics, который пойдет в конце июля, в отношении российской стороны могут быть приняты «самые жесткие решения вплоть до исключения».

«Я думаю, что вероятность исключения очень высокая, поскольку единственный пункт «дорожной карты», который нам не удалось выполнить, это возмещение штрафных денежных санкций. Поэтому естественно, поскольку денег нет, они сделают то, о чем и говорили изначально», – говорит Богословская.

При этом, с точки зрения спортсменов, хуже, чем сейчас – уже не будет, считает комментатор. Все это потому, что российские атлеты уже давно не имеют нейтрального статуса, не могут выступать на международных соревнованиях и в целом жутко устали от всей этой ситуации.

«По сути, в РФ уже на протяжении пяти лет нет никакой команды. У нас были отдельно взятые нейтральные атлеты, но даже сейчас этот статус был привязан к деньгам, которые должна выплатить ВФЛА. И это не 5 млн долларов, как все говорят, а совершенно иная сумма: там еще 10 млн на аккредитив и 1,6 млн за работу комиссии. Так что это довольно большие деньги, которых у Федерации просто нет, потому что она абсолютный банкрот, нет никаких спонсоров», – объясняет Богословская.

Более того, комментатор напоминает, что ранее руководство ВФЛА говорило о том, что они ни в коем случае не отказываются от выплаты этих денежных средств, но просят отсрочку. Но из-за того, что к РФ по политическим соображениям жестко относятся, вероятность отсрочки даже не рассматривали.

«Тем не менее это не убьет легкую атлетику в нашей стране, потому что родители приводят своих детей в этот прекрасный вид спорта, где дается полная палитра разнообразия, не для того, чтобы дети сразу стали олимпийскими чемпионами, а для того, чтобы оторвать их от компьютеров и укрепить их здоровье. Эти факторы как были, так остаются, и никакие санкции на них повлиять не смогут», – уверена Богословская.

Но комментатор также не исключает, что российские профессиональные спортсмены, топовые атлеты, возможно, примут решение попросту выступать за другую страну. «Но общественность должна понять, что это их труд, они добивались этого на протяжение многих лет, а последние пять – стали абсолютными изгоями в международной легкой атлетике. Поэтому как сложится, так и сложится. Но пока таких беспрецедентных решений еще не было», – резюмировала Богословская.

После того как Международная ассоциация легкоатлетических федераций остановила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что устала от беспредела и, возможно, сменит спортивное гражданство. Она также предупреждала, что ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics, в чем виноваты экс-министр спорта РФ Павел Колобков и президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.