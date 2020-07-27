Глава ОСК пообещал Путину сдать рекордное число кораблей в 2020 году

27.07.2020, 14:08, Новости дня



«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей, всего в строительстве 50, сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава ОСК Алексей Рахманов.

«Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей … Планы на сдачу в 2020 году – 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин перед открытием главного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил, что в состав ВМФ РФ в 2020 году будут приняты 40 кораблей.



