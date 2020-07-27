 

Путин поручил ОСК целенаправленно заниматься увеличением уровня локализации

27.07.2020, 14:08, Новости дня

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Президент Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной компании централизованно заниматься увеличением уровня локализации производства.

«Этим целенаправленно нужно заниматься», – указал глава государства на встрече в Кремле с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым.

Таким образом Путин отреагировал на слова о том, что на данный момент при строительстве рыболовецкого судна уровень локализации составляет всего 25%, но планируется его увеличить почти до 70%, передает ТАСС.

В свою очередь Рахманов заявил, что военные заказы занимают около 83% выручки «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), из-за прибыльность компании держится на уровне 1%, передает РИА «Новости».

«Чистая прибыль остается на уровне, близком к одному проценту, но это, в основном, связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83% в объеме нашей выручки», – сказал он.

В 2020 году ОСК должна сдать военному флоту 14 кораблей, ряд из них уже пополнили боевой состав ВМФ России.

В воскресенье президент Владимир Путин перед открытием главного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил, что в состав ВМФ РФ в 2020 году будут приняты 40 кораблей.





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