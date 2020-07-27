 

Новую модель Skoda Octavia сфотографировали в России

27.07.2020, 14:05, Новости дня

В Москве зафиксировали обновленную модель Skoda Octavia, которая все еще неанонсирована производителем.

В свою очередь, обнаруженный экземпляр имеет чешские номера, что свидетельствует о проведении финальных тестовых испытаний на местных дорогах. Эксперты прогнозируют, что выход в продажу новинки Skoda Octavia состоится до конца нынешнего года. Мировой дебют прошел в прошлом году, тогда как автомобиль остается достаточно актуальным. Инженеры выполнили модель на платформе MQB.

Напомним, на отечественном рынке в настоящее время доступна модель с 1,6-литровым мотором на 110 л.с., а также модификации с турбированными агрегатами на 150 и 180 л.с. мощности. Минимальная цена на Skoda Octavia составляет от 1,14 млн рублей.





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