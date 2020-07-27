NIO собирается создать компанию по управлению активами производства аккумуляторов

27.07.2020, 14:05, Новости дня

Бренд NIO планирует создать компанию по управлению активами производства аккумуляторов с целью содействия разделению автомобильного и так называемого батарейного бизнеса, а также энергичного продвижения сервиса аккумуляторов BaaS (Battery as a Service).

Инсайдерский источник сообщает, что компания, управляющая активами аккумуляторов, получит инвестиции из энергетического фонда. Ожидается, что она будет создана в августе. Кроме того, имеются сведения, согласно которым в настоящее время осуществляется поиск дополнительных источников финансирования.

Также есть новости о том, что представители CATL ясно дали понять свои инвестиционные намерения соответствующего характера. В настоящее время NIO и CATL не раскрывают никаких подробностей по поводу нового проекта.

Сообщается, что план компании NIO по производству аккумуляторных активов разрабатывался в течение нескольких месяцев с целью разделения продажи автомобилей и аккумуляторов.

В настоящее время пользователи NIO могут получить различные решения для зарядки, в том числе домашние зарядные устройства, 3-минутные сверхскоростные замены аккумулятора, мобильные зарядные устройства и общественные аккумуляторные батареи. Среди них услуга замены аккумулятора выгодно отличается от аналогичных, предложенных другими компаниями, занимающимися разработкой транспортных средств на новых источниках энергии, она, вероятно, станет следующей взрывной точкой на рынке электромобилей.

NIO уже удалось простроить 139 станций обмена батареями, а в ближайшее время скорость строительства достигнет одной новой станции в неделю.

Недавно заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь заявил во время пресс-конференции, посвященной развитию индустрии промышленных коммуникаций в первой половине текущего года, что ведомство будет продолжать содействовать созданию инфраструктуры зарядки и замены аккумуляторов.

Режим замены аккумулятора реализует разделение автомобилей и электричества, что может значительно снизить затраты на покупку машин и повысить удобство путешествий.