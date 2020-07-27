Министр просвещения анонсировал начало учебного года 1 сентября

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27.07.2020, 13:53, Новости дня

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Дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. … Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», – сказал министр, передает ТАСС.

Он также заявил, что классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Ранее Кравцов говорил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности на фоне коронавируса.





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