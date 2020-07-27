 

Кремль охарактеризовал атмосферу беседы Путина и Зеленского

27.07.2020, 13:48, Новости дня

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Атмосфера телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, беседа была содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.





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