Кремль охарактеризовал атмосферу беседы Путина и Зеленского

27.07.2020, 13:48, Новости дня



Атмосфера телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, беседа была содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.