В Киеве обвинили «Антонов» в торможении создания авиакомпании Украины

27.07.2020, 13:48, Новости дня



Проблемы с импортозамещением у госпредприятия «Антонов» препятствуют созданию национальной украинской авиакомпании, но они решаемы, сообщил вице-премьер Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Сейчас на «Антонове» есть в наработках определенное количество моделей. Есть проблемы импортозамещения, но их можно решить. Поэтому, чтобы выполнить поручение президента, нужно задействовать все механизмы и просто это сделать. Должно работать министерство инфраструктуры как заказчик, предложить механизм или создать лизинговую компанию. А другая сторона должна обеспечить изготовление самолетов. То есть задача – объединить усилия и договориться», – сообщил Уруский, передает РИА «Новости».

Однако, что его словам, это не такая простая задача. «Понятно, что за год она (национальная авиакомпания) не создастся, это нужно длительное время», – отметил он.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать украинскую национальную авиакомпанию, самолеты для которой построят на «Антонове».

Ранее Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution.

Украинское госпредприятие «Антонов» объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятия 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения.