Предотвратить теракт в Москве помог брат боевика

27.07.2020, 13:30, Новости дня



О подготовке теракта в российской столице сообщил брат ликвидированного боевика, за две недели до этого террорист пропал без вести, сообщили в ФСБ России.

На кадрах видеосъемки ФСБ приведен рассказ брата убитого боевика. «Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил в МВД России», – сообщил мужчина, передает РИА «Новости».

Уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам.

По данным следствия, он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии. Ведется поиск возможных соучастников.