 

Предотвратить теракт в Москве помог брат боевика

27.07.2020, 13:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
О подготовке теракта в российской столице сообщил брат ликвидированного боевика, за две недели до этого террорист пропал без вести, сообщили в ФСБ России.

На кадрах видеосъемки ФСБ приведен рассказ брата убитого боевика. «Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил в МВД России», – сообщил мужчина, передает РИА «Новости».

Уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам.

По данным следствия, он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии. Ведется поиск возможных соучастников.

 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Макаревич заявил, что лично ему парад Победу не нужен

30.06 / США лишили Гонконг торговых преференций

08.07 / Семьям, потерявшим жилье из-за пожаров в Луганской области, выплатят по 300 тыс. грн – Зеленский

05.07 / СМИ: Британия откажет Huawei в участии в создании сетей 5G

01.07 / Помпео призвал продлить оружейное эмбарго против Ирана — но к нему не прислушались

02.07 / Индия покупает у РФ новую партию истребителей

02.07 / Немецкий политик – праворадикалы в рядах солдат — не повод смотреть на бундесвер косо

09.07 / СК возбудил дело о массовых убийствах в Сталинградской области в период ВОВ

01.07 / Политолог: Основная часть населения придет на избирательные участки сегодня

30.06 / Эксперт: Электронное голосование позволяет сделать выбор удобно, не выходя из дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска