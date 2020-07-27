 

В операторе «Северного потока – 2» рассказали о влиянии нереста трески на реализацию проекта

27.07.2020, 13:08, Новости дня

Недостроенный участок «Северного потока – 2» не подпадает под сезонные ограничения строительства из-за нереста трески, сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Положение о разрешениях в связи с сезонными ограничениями из-за нереста трески (с июля по август) распространяется на строительные работы в зоне ограничения рыболовства, известной как Борнхольмский бассейн. Через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет», – пояснили в компании, передает РИА «Новости».

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Датский регулятор также подтвердил, что нерест трески не ограничит стройку «Северного потока – 2», поскольку работы в зоне ограничений были завершены еще в декабре. «Мы не подтверждаем, что строительные работы на «Северном потоке – 2» запрещены до конца сентября из-за периода нереста трески», – сообщил представитель регулятора.

«Nord Stream 2 AG должен избегать прокладки труб в зоне ограничения рыболовства, которая известна как Борнхольмский бассейн, в период с июля по август, когда нерестится треска. В указанный период работы запрещены… Однако Nord Stream 2 AG завершил прокладку труб в этой зоне в декабре 2019 года, и данное условие не относится к остальной части маршрута», – сказал он.

Как сообщила немецкая радиостанция NDR Info, датские власти запретили работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» вплоть до конца сентября из-за сезонных ограничений в период нереста трески.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

В Кремле заявляли, что обеспокоены санкциями «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству, ситуацию проанализируют для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта.





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