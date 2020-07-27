Тимати ушел из Black Star

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27.07.2020, 12:53, Новости дня

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) объявил о решении покинуть музыкальный лейбл Black Star.

Свой уход музыкант назвал «взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет».

«Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками», – написал Юнусов в Instagram.

По словам артиста, его лейбл превратился в «группу компаний» и потерял камерный шарм. «Ребята хотят быть «гуглом», «верджином», «амазоном», а мне скорее ближе концепция Илона Маска», – объяснил свое решение Тимати.

Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек. Он также поблагодарил своих партнеров и анонсировал выход сольного альбома в сентябре.

Также Тимати пообещал выпустить в сентябре новый альбом.





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