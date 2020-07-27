 

Ефремову собрались продлить меру пресечения

27.07.2020, 12:53, Новости дня

Актер Михаил Ефремов за время расследования дела о ДТП ни разу не нарушил условий домашнего ареста, действующую меру пресечения ему продлят, сообщил близкий к следствию источник.

«Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения – не выходил из дома, на пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами», – сообщил источник ТАСС. Срок домашнего ареста Ефремова установлен до 9 августа.

«Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена, речь о подписке о невыезде не идет», – добавил источник. Сотрудники уголовно- исполнительной инспекции контролируют соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста при помощи электронного браслета.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

22 июля дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.





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