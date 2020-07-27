Эксперт объяснил 20-е место РФ в Европе по доступности бензина

27.07.2020, 12:48, Новости дня

Россия, являясь нефтедобывающей страной, занимает только 20 строчку в рейтинге доступности бензина населению среди европейских стран, потому что у граждан относительно низкие зарплаты, а налоги на нефть слишком высокие, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Аналитики подсчитали, как много литров бензина могут позволить купить себе граждане европейских стран и составили рейтинг по его доступности для населения. По результатам исследования на первом месте оказался Люксембург. РФ затесалась между Чехией и Грецией и заняла двадцатую строчку рейтинга. Замыкает список Украина.

«Важно учитывать то, что роль играет не только сама стоимость бензина, но и доходы населения, которые не столь большие. Потому что если мы откроем список этих стран, то встретим те, где нефть вообще не добывается, например, в Люксембурге. Зато там высокие зарплаты гражданам, и они могут позволить себе купить импортный бензин. То есть это не значит, что наши нефтяники совсем сошли сума и дорого продают бензин на внутренний рынок», – говорит Юшков.

Эксперт также подчеркивает, что из-за коронавируса часть населения осталась без работы, кому-то просто урезали заработную плату, что также отразилось на рейтинге.

«Но если мы посмотрим, почему у нас в принципе высокая стоимость бензина, и он не отдается бесплатно или по рублю, то здесь важно то, что у нас очень высокая налоговая нагрузка. То есть примерно 70 %, а то и больше, от стоимости бензина – это всевозможные сборы, которые уходят в бюджет государства, либо отдельного региона», – рассказывает Юшков.

Изначально, когда нефть только добыли, продолжает эксперт, платится налог на добычу полезных ископаемых. Дальше еще идет ряд различных налогов. Затем платится акциз, что фактически является сбором с потребителя, потому что он автоматически закладывается в цену на топливо.

Он объясняет, что все эти налоги поступают в бюджет, которые по итогу являются частью зарплаты для работающих в госотрасли, поэтому здесь происходит своего рода «кругооборот денег». «И неизвестно, как было бы лучше: чтобы государство уменьшило налог, в связи с чем существенно снизились бы цены на бензин, сократилась бы стоимость доставки, товары стали бы дешевле, а значит, в этой отрасли еще больше уменьшились бы зарплаты, а также пострадали бы бюджетные средства. Или правильнее, когда государство распределяет эти деньги – вопрос остается открытым», – считает Юшков.

Немалую роль также играет экспортный паритет, когда нефтяники выбирают, куда им отправить топливо: на внутренний рынок или внешний, добавил эксперт. Но для того, чтобы они все не гнали на экспорт или не повысили цены на отечественном рынке, государство придумало такой механизм, как демпфирующая надбавка (когда на внешний рынок поставлять выгоднее, чем на внутренний, государство доплачивает нефтяникам, за счет чего цена на отечественном рынке не поднимается до экспортных цен).

Аналитики, составившие рейтинг, также заметили, что практически во всех странах в период с середины января текущего года до начала июля 2020 года цены на бензин снизились, в то время как в РФ стоимость 95-го бензина выросла на 1,3%.

«В других странах, где наблюдалось снижение, там топливо по большей части зависит от мировой цены на нефть. У нас же, с одной стороны, государство гарантирует, что больших всплесков цены не будет, но с другой стороны, это правило работает и в обратном направлении – существенно дешевле бензин тоже не становится. То есть все это происходит за счет демпфирующей надбавки, которая является своего рода сдерживающим фактором», – подытожил Юшков.

В конце июня – начале июля биржевая цена бензина Аи-95 пять дней подряд била рекорды по стоимости с 2018 года. Позже ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Руслан Танкаев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что это никак не отразится на ценах на российских АЗС.