 

На довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях пройдет онлайн-голосование

27.07.2020, 12:48, Новости дня

Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре, сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

«Мы приняли совместное решение – и ЦИК, и Минцифры, и Ростелеком – попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования. У нас довыборы депутатов Госдумы в четырех округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц», – сказал Булаев, передает ТАСС.

По его словам, в комиссии решили, что «было бы неплохо попробовать новое направление – довыборы в Госдуму». «Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, это Курская и Ярославская области. Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса», – добавил зампред ЦИК.

Ранее в Госдуме и Центризбиркоме допускали возможность использования дистанционного электронного голосования в единый день голосования уже в этом сентябре.

Также сообщалось, что Общественная палата готова заниматься подготовкой экспертов по наблюдению за электронным дистанционным голосованием вместе с ЦИК.





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