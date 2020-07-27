Теракт предотвращен в Москве
27.07.2020, 12:48, Новости дня
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил в Москве приезжий из Центральной Азии. Боевик при попытке задержания открыл огонь по силовикам и был уничтожен.
«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД РФ и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Сам террорист при попытке задержания был уничтожен – его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, он «открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия», ответным огнем его нейтрализовали.
Преступником оказался житель одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию «для участия в запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО)».
«При обыске в арендованной преступником квартире … обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», – отметили в ведомстве.
В ходе осмотра места происшествия изъят арсенал оружия: автомат АК-74 с магазином, снаряженным 25 патронами, два запасных магазина к нему, две гранаты «Ф-1» и одна граната РГД-5, передает ТАСС.
Ведется розыск возможных соучастников преступника.
Как уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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