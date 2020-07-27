Жители Сочи возмутились наплыву туристов

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27.07.2020, 12:30, Новости дня

Жители Сочи возмутились наплыву россиян, которые прибыли в курортный город, чтобы отдохнуть на берегу Черного моря.

Один из туристов снял на видео переполненный соотечественниками пляж, чем в очередной раз ужаснул жителей курортного города. Ролик появился в сообществе «Типичный Сочи» во ВКонтакте. На кадрах видно, как толпы путешественников пришли на пляж в Имеретинке.

В подписи к видео сказано, что на набережных в Сочи сейчас не протолкнуться. Многие также отдыхают у бассейнов, где на всех не хватает лежаков, а в барах не всегда можно найти свободный столик.

Жителям города не понравилось увиденное. В комментариях они посоветовали отдыхающим лететь в Турцию, чтобы «разгрузить российский курорт».

«Стоят как в автобусе и не купаются, и не позагорать, места нет. Затопчут! Про короновирус я даже и не говорю», «Это может считаться «счастьем» разве что для продавцов шаурмы и прочей дребедени», – писали они.

Впрочем, нашлись пользователи, которые сочли подобные жалобы бессмысленными.

«Нет туристов – плохо, правительство виновато, есть туристы – тоже плохо… Нытики, вы определитесь», – написал в комментариях один из пользователей.

«Люди приехали, им надо отдохнуть, и они будут ходить к морю и загорать… А тут такое ощущенние, что «Не приезжайте – место занято!» Да ради бога! Откроют границы и половина рванет туда. Вам это надо? Как понимаю, курортные города в основном зарабатывают курортниками. Рубите под собой сук», – добавил другой.

Тем временем, председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию. 





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